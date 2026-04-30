El Tribunal Penal de Liberia dictó una sentencia de seis años y once meses de prisión contra un hombre de apellido Cubillo, tras hallarlo responsable de delitos de robo agravado y hurto.

La sentencia pone fin a una serie de actos delictivos que afectaron la seguridad de barrios residenciales en Liberia durante el último trimestre de 2024.

Según las pruebas presentadas, Cubillo estuvo vinculado a tres incidentes específicos:

Asalto frustrado (2 de octubre): En el barrio Santa Luisa, el sujeto interceptó a una persona en la vía pública y la amenazó con un cuchillo. La víctima logró escapar rápidamente sin entregar sus pertenencias.

Robo a vivienda (12 de octubre): En el barrio Los Cerros, el imputado ingresó a una casa tras perforar el cielo raso. Sustrajo relojes, anteojos, artículos electrónicos, aretes de oro y dinero en efectivo tanto en dólares estadounidenses como canadienses.

Hurto de víveres (30 de diciembre): Nuevamente en Santa Luisa, Cubillo saltó la tapia de una residencia e ingresó por la cocina para robar suministros básicos como aceite, atún, azúcar, café y arroz.

La resolución judicial destaca la modalidad de Cubillo, quien alternaba entre el uso de la fuerza y la infiltración en viviendas para sustraer desde artículos de lujo y divisas hasta alimentos de primera necesidad.