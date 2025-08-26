La Cruz Roja Costarricense informó este martes sobre la búsqueda de un hombre de aproximadamente 40 años que ingresó a la montaña de Pico Blanco, en San Antonio de Escazú, y del cual no se tiene rastro desde horas de la tarde.

Según el reporte preliminar, el hombre llegó al sitio en motocicleta y dejó el vehículo en la entrada antes de internarse en la zona montañosa.

Al no regresar, sus familiares dieron el aviso a las autoridades.

Dos patrullas de la Cruz Roja realizaron un rastreo en distintos puntos sin resultados, por lo que las labores se reanudaron a primera hora de este martes.