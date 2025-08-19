Un hombre resultó gravemente herido tras recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba sobre un techo en Santiago de Puriscal, la mañana de este martes.

La emergencia se reportó alrededor de las 10:00 a.m. y movilizó a 4 unidades de la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el paciente presentaba quemaduras en aproximadamente un 90% de su superficie corporal total.

Fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

La situación continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Noticia en desarrollo.