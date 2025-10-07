Un hombre resultó gravemente herido la mañana de este martes luego de sufrir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable primario mientras se encontraba sobre un techo, en el sector de Ojo de Agua en San Rafael de Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 9:02 a.m., según informó la Cruz Roja Costarricense, que desplazó al lugar una unidad de soporte básico para atender la situación.

El paciente, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrado con lesiones de gravedad producto de la electrocución.

Tras recibir atención inicial en el sitio, fue abordado en la ambulancia y trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, según indicó la Cruz Roja.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el accidente.