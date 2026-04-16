Un violento asalto ocurrido la noche del miércoles en un supermercado de calle Las Juntas, en San Juan de San Ramón, dejó a un hombre en condición crítica tras recibir un disparo en el abdomen.

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un hombre de apellido Rojas de 60 años.

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a las 8:19 p.m., donde se ubicó a un hombre herido por arma de fuego. La víctima fue trasladada en condición crítica al hospital de San Ramón por una unidad avanzada.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, 2 sujetos ingresaron al supermercado utilizando cascos y portando armas de fuego. En el video se observa cómo intimidan a una persona que se encontraba en la caja y realizan disparos al techo.

En medio del asalto, el hombre atacado intentó defenderse, momento en el que uno de los sospechosos le disparó en el abdomen.

Tras el ataque, los sujetos huyeron del lugar, mientras la víctima quedó gravemente herida.

Las autoridades se encuentran investigando el caso para dar con los sospechosos.