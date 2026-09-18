Hombre se declara culpable del homicidio de mecánico en Cartago

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Quesada se declaró como responsable del homicidio de un mecánico en La Unión de Cartago ocurrido el 8 de julio de 2025.

El Ministerio Público presentó una propuesta al imputado y se le planteó un proceso especial abreviado.

La representante de la Fiscalía indicó que antes de hacer la propuesta conversaron con los familiares de la víctima, un joven de 28 años identificado como Jean Carlos Mora.

El Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y de la defensa del imputado, por lo cual se llegó a un acuerdo entre las partes para una pena de 21 años y 6 meses de prisión.

El abogado defensor indicó que hay un plazo de posible apelación, pero que ninguna de las partes lo hará.

Además, la sentencia podría quedar en firme en 15 días después que sea homologada por un tribunal.

Jean Carlos Mora fue atacado a balazos dentro de un vehículo de un cliente por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Sin embargo, se determinó que el ataque era para otro objetivo, el dueño del vehículo, quien se presume era uno de los líderes de la banda criminal de “Los Gery”.