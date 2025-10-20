Hombre se cae de techo en Heredia: lo trasladan grave

Un hombre adulto resultó gravemente herido este lunes tras sufrir una caída de aproximadamente 8 metros de altura mientras se encontraba sobre el techo de una estructura en La Aurora de Heredia.

El incidente fue reportado a las 11:53 de la mañana, según confirmó la Cruz Roja Costarricense, que despachó 3 ambulancias y personal de rescate al lugar.

Al llegar al sitio las autoridades abordaron a un hombre adulto que en apariencia había tenido contacto con cables primarios, pero las autoridades descartaron esta situación.

“Respondimos con ambulancias y equipo de rescate. Abordamos un hombre adulto, el cual es trasladado en condición urgente al centro médico”, indicó la institución.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

Otro caso en Heredia

Los cuerpos de emergencia atendieron un suceso la mañana de este lunes en Heredia, en las cercanías de Plaza Bratsi.

En el primer reporte se destacaba que un hombre hizo contacto con un cable primario mientras se encontraba sobre el techo de una estructura.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

Ante esto, se desplazan múltiples unidades a la escena para la respectiva atención de la emergencia.

Según confirmaron, en conjunto con Bomberos, se logró extraer al paciente, el cual requirió ser trasladado en condición crítica al centro médico.