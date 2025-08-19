Un hombre figura como sospechoso de un hurto ocurrido el pasado 16 de mayo del 2025 a las 9:58 p.m. en Limón centro.

Según el reporte, el sujeto ingresó a un local de comidas y, en apariencia, sustrajo un teléfono celular que se encontraba en el mostrador.

El sospechoso es descrito como un masculino de tez blanca, contextura delgada, entre 1.70 m y 1.80 m de estatura, cabello corto, barba, vestía camiseta de tirantes color blanco, pantalón buzo color gris con franjas negras a los lados y tenis negras.

La Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.