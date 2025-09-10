Un sujeto de apellido Masís, en apariencia, habría sustraído un vehículo marca de un parqueo frente a una escuela en Sarapiquí.

La dueña del vehículo, quien trabaja en dicha escuela, al darse cuenta, le da persecución a este sujeto, junto con familiares.

Los hechos ocurrieron específicamente en Finca 6, en Horquetas de Sarapiquí y el vehículo sustraído es marca Geo Tracker, según testigos.

En la huida, el hombre deja el vehículo, sale corriendo y se esconde en una alcantarilla que pasa por debajo de ruta 4.

La Fuerza Pública se percata de lo sucedido y logra detenerlo en el sector de 4 Esquinas.

Familiares de la dueña del carro, narran lo sucedido:

Con información de corresponsal Alfie Gatjens.