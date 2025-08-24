Un hombre identificado con el apellido Arias, de 50 años, resultó herido el sábado en Puriscal luego de recibir un impacto de bala mientras se desplazaba en motocicleta por la vía pública.

El hecho se registró alrededor de las 8:00 p. m. en la localidad de Junquillo Arriba, en Santiago de Puriscal.

“De acuerdo con la versión preliminar, el herido viajaba en motocicleta por la vía pública, cuando aparentemente fue interceptado por otro sujeto que viajaba en un vehículo y que en apariencia desde el interior del vehículo le habría disparado en varias ocasiones“, explicó el OIJ.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Arias recibió un disparo en una de sus rodillas.

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada a un centro médico de Puriscal y posteriormente a un hospital en San José para recibir atención médica.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales de Puriscal, quienes investigan las circunstancias del ataque, el posible móvil y buscan dar con la persona sospechosa de cometer el hecho.