Un hombre habría intentado quemar varias “covachas” que estaban siendo intervenidas por autoridades en Tibás, según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Solano explicó que esto habría ocurrido porque la persona quería evitar que cuadrillas de la Municipalidad de San José y Tibás realizaran limpieza en la zona.

Foto: Cortesía.

Estas “covachas” son lugares que utilizan personas adictas para consumir drogas y para reunirse en las noches.

“Gran cantidad de personas adictas han tomado las áreas públicas en la zona. Del lado de San José la maquinaria tuvo que suspender los trabajos. Del lado de Tibás, las autoridades locales están trabajando en tareas de limpieza y seguridad”, dijo Solano.