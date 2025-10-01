Una colisión entre dos automóviles se registró la tarde de este miércoles en Cerro Cortez de Aguas Zarcas, San Carlos, donde un hombre quedó prensado.
Las personas involucradas en este accidente son dos hombres, uno de apellido Arroyo de 63 años y otro de apellido Rodríguez de 30 años.
Arroyo quedó prensado dentro del vehículo, por lo que requirieron de los bomberos para que intervinieran y pudieran liberarlo.
Posteriormente, fue trasladado por la Cruz Roja en condición roja al Hospital de San Carlos.
Por su parte, Rodríguez fue llevado por los socorristas en condición amarilla a la clínica de Aguas Zarcas.
La Policía de Tránsito se apersonó en el sitio para realizar el respectivo levantamiento del parte y determinar las causas que provocaron la colisión.
Según Rolando Jiménez, de la Sección de Bomberos de Pital, al llegar al lugar, un hombre se encontraba prensado en su extremidad inferior izquierda, por lo que les tomó 20 minutos para lograr liberarlo.
Con información de corresponsal Mariluz Rojas.