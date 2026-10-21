Hombre queda grave tras caer en una alcantarilla en San Carlos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un hombre de aproximadamente 60 años resultó gravemente herido la mañana de este miércoles, luego de sufrir una caída en una alcantarilla en el sector de San Rafael de Ciudad Quesada.

El accidente ocurrió a eso de las 11:30 a. m., cuando en apariencia, el hombre habría resbalado y caído dentro de la alcantarilla de más de 2 metros de profundidad, sufriendo una herida abierta en la cabeza, golpes y múltiples raspones.

Tanto la Cruz Roja como el Benemérito Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de rescate, dando resultados positivos.

Al ser rescatado, fue atendido por los paramédicos, los cuales indicaron que el hombre se encontraba consciente y orientado, pero con mucho dolor, por lo que fue trasladado en condición de urgente al Hospital de San Carlos.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.