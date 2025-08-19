El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para identificar a un sospechoso de hurto.

Según destacan las autoridades, a este sujeto se le vincula con el robo de un bolso que estaba en exhibición en un centro comercial en San Francisco de Heredia.

En imágenes se observa al sospechoso caminar por los pasillos del mall con el bolso en sus manos.

Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2025, a las 10:39 a.m.

Descripción del OIJ sobre el sospechoso:

Hombre, vestía camiseta color rojo, short color gris claro, tenis, utilizaba gorra y un bulto en la espalda, además llevaba un queque en las manos.

Las autoridades destacan que cualquier información que pueda ayudar a identificar a esta persona, puede comunicarse de forma confidencial: