El hombre que falleció tras caer en un río en Tibás realizaba trabajos en un techo de una vivienda y era hermano de un cruzrojista, de acuerdo con versiones de vecinos y rescatistas.

Al parecer, el hombre, de 62 años y cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades, se habría resbalado cuando estaba en el techo de la casa.

De manera extraoficial se conoció que la víctima primero se habría golpeado la cabeza con el techo y posteriormente habría recibido un segundo impacto al caer al río.

Cuando los rescatistas de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio, la persona ya no tenía signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar.

Fotografía Wilbert Hernández

“Fuimos llamados a una situación de rescate de un masculino adulto que cayó de aproximadamente 8 metros. Lamentablemente, la víctima la encontramos sin signos vitales”, dijo Guillermo Pacheco, subcoordinador operativo regional de San José.

Las autoridades de Cruz Roja confirmaron a Diario Extra que la persona fallecida era hermano de un funcionario de la institución, sin embargo, no dieron mayores detalles de esta relación.

Fotografía Wilbert Hernández

Al lugar también se hizo presente la Fuerza Pública con la intención de custodiar la escena a la espera de que llegaran los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para levantar el cuerpo.