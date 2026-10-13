Hombre que amenazó a ministro es remitido a centro psiquiátrico

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Garro que fue señalado por amenazar al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, fue remitido a una valoración psiquiátrica al Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).

Así lo confirmó el Ministerio Público tras la consulta realizada por Grupo Extra.

“En una audiencia celebrada esta tarde en el Juzgado Penal de Tarrazú, se ordenó el internamiento del acusado en el CAPEMCOL por un plazo de un mes, mientras avanzan las investigaciones. La fiscalía solicitará las prórrogas de medidas cautelares que sean necesarias”.

Garro fue detenido inicialmente por el presunto delito de acoso predatorio, en perjuicio de vecinas de la zona de San Carlos de Tarrazú.

Por la tarde, el ministro de Justicia se presentó ante la Fiscalía de Cartago y denunció una amenaza contra un funcionario público, en contra de esa persona detenida.

Aunque la captura del imputado no se realizó en razón de la amenaza denunciada por el ministro, al tratarse de dos causas en contra de la misma persona, estas se acumularon al mismo expediente.