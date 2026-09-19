Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Un hombre murió la mañana de este sábado, luego de que el vehículo 4×4 en el que viajaba volcara en Palmichal de Acosta, San José.

El reporte de la emergencia ingresó alrededor de las 8:42 a.m. y, en primera instancia, se indicó que una persona adulta había quedado prensada dentro del vehículo.

Mortal accidente.

Al sitio acudieron unidades de rescate, soporte básico y soporte avanzado de la Cruz Roja. Los cuerpos de emergencia encontraron al hombre sin signos vitales, con el vehículo sobre él, por lo que realizaron las labores necesarias para liberarlo.

El accidente ocurrió en las cercanías de la ruta 209, en el sector de Palmichal hacia Tabarcia.

Las circunstancias que provocaron el vuelco aún no están claras y serán determinadas mediante la investigación correspondiente.