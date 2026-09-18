Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un hombre falleció tras perder el control de su motocicleta y caer en una cuneta, la tarde de este viernes en el sector de Talolinga de Nicoya, Guanacaste.

Según versión preliminar, el accidente ocurrió a eso de las 2:30 p.m, cuando el motociclista, por razones que se desconocen, perdió el control, derrapó y cayó en la cuneta.

Marvin Castillo, amigo de la víctima, mencionó que era un gran hombre, responsable, humanitario y trabajador. Asimismo, indico que la víctima se dirigía hacia la finca del papá a ayudarle a hacer unos trabajos.

Marvin Castillo, amigo de la víctima.

La escena quedó a cargo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.