Hombre pasará 39 años en prisión por asesinar a golpes a su madre

Jueces de los tribunales de Turrialba sentenciaron a 39 años de cárcel a un hombre de apellido González por haberle dado muerte a su madre, de apellido Dittel y de 63 años, el 20 de febrero del año pasado.

Según informó un corresponsal de la zona, la lectura de la sentencia se dio a las 2:00 p.m.. El juez determinó que el acusado deberá cumplir una pena de 35 años por homicidio y 4 por robo.

El 21 de febrero del año pasado, la Fiscalía de Turrialba solicitó medidas cautelares contra González. Las investigaciones preliminares arrojaron que el sujeto llegó a robar dinero a la casa de su madre para consumir drogas.

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Ese mismo día, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que el sujeto estuvo preso anteriormente por tentativa de homicidio, por lo que descontó una pena de nueve años de prisión.

El cuerpo de Dittel fue encontrado en su casa con fuertes golpes, según la Fiscalía.

Con información del corresponsal Joaquín Salas