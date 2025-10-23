La Fiscalía Adjunta de Género comprobó que un imputado de apellidos Gómez fue responsable de cometer los delitos de seducción o encuentro con personas menores de edad por medios electrónicos, difusión de pornografía y tenencia de material pornográfico.

Tras ser hallado culpable de estos delitos, Gómez fue sentenciado a 14 años de cárcel, por el Tribunal Penal de San José.

Los hechos ocurrieron entre mayo y julio del 2024, cuando el acusado contactó a 2 personas de 11 y 12 años, por medio de redes sociales.

En apariencia, el sujeto les ofreció hacerles tatuajes sin costo alguno, pero luego les solicitaba fotografías íntimas.

Según la prueba aportada por el Ministerio Público durante el juicio, Gómez también amenazó a las ofendidas para que le enviaran más imágenes o se encontraran con él.

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, el hombre debe permanecer seis meses en prisión preventiva.