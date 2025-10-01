Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser atropellado por una vagoneta en el sector de Siquirres sobre la radial, en Limón.

La Cruz Roja Costarricense informó que la alerta ingresó a las 10:41 a.m. y que una unidad básica se trasladó al sitio para atender la emergencia.

Al llegar, los socorristas abordaron a la víctima, un hombre de entre 31 y 40 años, quien ya no presentaba signos vitales.

La identidad de la víctima no ha sido confirmada por parte de las autoridades.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará del respectivo levantamiento del cuerpo y determinar las circunstancias que mediaron en el accidente.