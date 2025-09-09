Un hombre perdió la vida la tarde de este martes luego de ser atropellado por un tráiler en el sector de La Uruca.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que recibieron la alerta a la 1:13 p.m.

Al llegar al sitio abordan a un hombre adulto, el cual fue reportado sin signos vitales en la escena.

La víctima aún no ha sido identificada. El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado.