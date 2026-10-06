Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un nuevo hecho violento cobró la vida de un hombre de aproximadamente 26 años durante la madrugada de este martes en el cantón de Matina, Limón.

El ataque armado se registró cerca de las 4:30 a. m. en el sector conocido como Goly, a unos 500 metros del Súper Shompo #1.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue interceptada y recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Tras la alerta recibida, unidades de emergencia se desplazaron al sitio para abordar al herido y trasbordarlo hacia la clínica de Batán en condición crítica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el joven falleció minutos después de haber ingresado al centro médico.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron las pesquisas del caso, la custodia de la escena para la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo en el centro de salud.

Con información de corresponsal de la zona