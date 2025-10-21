Un hombre adulto falleció la noche del lunes tras recibir al menos 2 impactos de bala en el tórax, en el sector de Tirrases de Curridabat, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se reportó a las 11:50 p.m., momento en que una unidad de soporte de vida avanzada fue despachada al lugar.

A su llegada, los paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

Las causas del ataque no han sido esclarecidas.

El caso fue remitido a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se mantienen a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.