Un hombre de apellido Gutiérrez, de 29 años, falleció la madrugada de este miércoles tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el precario Juan Pablo II, en Alajuelita.

El hecho se reportó alrededor de las 12:20 a.m., cuando alertaron a las autoridades sobre detonaciones en la zona.

Equipos de Cruz Roja se desplazaron al sitio con unidades básica y avanzada, pero al llegar confirmaron que el hombre presentaba múltiples impactos de bala y ya no tenía signos de vida.

“Según versiones preliminares, el ahora fallecido en apariencia se encontraba en vía pública cuando supuestamente fue interceptado, al parecer por dos masculinos que caminaban por el lugar y que presuntamente le dispararon en múltiples ocasiones”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el sitio las autoridades recolectaron evidencia de relevancia para la investigación, mientras que el cuerpo fue levantado y remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Por el momento, no hay personas detenidas, y el caso continúa bajo investigación por parte del OIJ, con el fin de determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.