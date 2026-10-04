Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Aguilar, de 53 años, falleció este domingo luego de sufrir un accidente de tránsito en el sector de Filadelfia, en Carrillo, Guanacaste.

El incidente fue reportado a agentes judiciales aproximadamente a las 5:18 a. m. Según autoridades judiciales, Aguilar viajaba como acompañante en un vehículo cuando, en apariencia, el conductor habría realizado un falso adelantamiento.

De acuerdo con la versión preliminar, el conductor perdió el control del vehículo y este terminó colisionando contra un objeto fijo. Debido al impacto, Aguilar habría salido expulsado del automotor y falleció en el sitio.