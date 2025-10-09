Un hombre de aproximadamente 35 años falleció la mañana de este jueves tras recibir múltiples impactos de bala en el sector de Matina, en Limón.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 09:34 a. m. y al llegar al lugar, los socorristas encontraron al hombre sin signos de vida debido a la gravedad de las heridas.

En la atención participó una unidad de soporte básico.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra a cargo de las indagaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables del hecho.