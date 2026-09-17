Hombre muere tras recibir un balazo en la cabeza dentro de bar 

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Aragón, de 39 años, murió luego de recibir un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba dentro de un bar restaurante en Canoas, Corredores, Puntarenas.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 10:20 p.m. del miércoles. En apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y ambos vestían ropa oscura.

Uno de ellos se habría quedado en la entrada del local, mientras que el otro aparentemente ingresó y disparó contra Aragón, quien falleció en el sitio.

Durante el mismo hecho, un hombre de apellido Sáenz, de 60 años, resultó herido tras recibir un impacto de bala en la espalda. El hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital de Ciudad Neily.

El cuerpo de Aragón fue remitido a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación del OIJ para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.