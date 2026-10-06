Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Hatillo

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Un hombre murió la madrugada de este martes tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en Hatillo 15 de Setiembre, San José, específicamente a un costado de La Carpa.
El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y el tórax.
Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron que el hombre había fallecido.
Recursos de emergencia atendieron la escena, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.