Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Hatillo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un hombre murió la madrugada de este martes tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en Hatillo 15 de Setiembre, San José, específicamente a un costado de La Carpa.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y el tórax.