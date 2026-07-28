Hombre muere tras recibir descarga eléctrica mientras trabajaba

Un trabajador perdió la vida la mañana de este martes, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de construcción en barrio El Molino de Cartago.

La emergencia fue reportada alrededor de las 11:00 a.m., específicamente 200 metros al este de Aros Mundiales, donde el hombre se encontraba trabajando cuando ocurrió el accidente.

Hombre murió trabajando, en Cartago. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima manipulaba una batidora de concreto cuando recibió la descarga eléctrica por razones que aún no han sido determinadas.

Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja Costarricense y del Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Hombre murió trabajando, en Cartago. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron la descarga eléctrica.

El hombre no ha sido identificado, y el caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).