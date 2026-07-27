Hombre muere tras puñalada en el cuello en San José centro

Un hombre de aproximadamente 50 años falleció en San José centro la noche de este domingo tras sufrir una herida de arma blanca en su cuello.

El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que el ahora fallecido, estaba en vía pública cuando fue abordado por otro sujeto, y lo apuñaló en el cuello.

El incidente se dio cerca de las 9:00 p.m. de este domingo en Catedral, San José, y fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, que confirmó al hombre fallecido en el lugar. La Benemérita desplegó una unidad de soporte avanzado.

De momento no se tiene confirmación de la identidad de la víctima y tampoco hay personas detenidas.