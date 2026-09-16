Hombre muere tras colisión entre motocicleta y vehículo en Calle Blancos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un hombre adulto murió la tarde de este miércoles tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en Calle Blancos, Goicoechea.

El hecho fue reportado a las 4:44 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre el accidente ocurrido en ese sector.

Al lugar se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja para atender la emergencia.

A su llegada, los socorristas localizaron a un hombre adulto.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima, así como las circunstancias que provocaron el accidente.

En desarrollo.