Hombre muere tras colisión entre motocicleta y vehículo en Calle Blancos

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Un hombre adulto murió la tarde de este miércoles tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en Calle Blancos, Goicoechea.
El hecho fue reportado a las 4:44 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre el accidente ocurrido en ese sector.
Al lugar se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja para atender la emergencia.
A su llegada, los socorristas localizaron a un hombre adulto.
Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima, así como las circunstancias que provocaron el accidente.
En desarrollo.