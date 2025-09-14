Un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida la madrugada de este domingo, luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra una caseta de peaje en Río Segundo de Alajuela.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 1:54 a. m., indicando que 2 personas habían quedado prensadas dentro del automóvil tras el fuerte impacto contra la estructura.

Mortal accidente en Alajuela.

En el lugar, los paramédicos atendieron a un hombre de 35 años, quien presentaba múltiples traumas y fue declarado sin signos vitales en la escena.

Además, trasladaron a una mujer de 19 años en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, debido a un trauma importante en el abdomen.

A la emergencia acudieron una Unidad de Soporte Avanzado, una Unidad Básica y una Unidad de Rescate, que realizaron las labores de atención y traslado.

Las circunstancias que provocaron el accidente permanecen bajo investigación por partes de las autoridades.