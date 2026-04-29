Un hombre adulto falleció la mañana de este miércoles tras un brutal ataque con arma blanca en el sector de Chomes.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 9:21 a.m., movilizando una unidad básica al sitio.

Al llegar, los paramédicos abordaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas por arma blanca; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Las circunstancias del hecho no han sido detalladas, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar cómo ocurrió el ataque.