Un hombre identificado con el apellido Mora, de 44 años, perdió la vida la noche del miércoles en el sector de Parrita, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró alrededor de las 8:00 p. m., cuando el ahora fallecido caminaba por la vía pública.

“Transitaba sobre vía pública, cuando aparentemente es abordado por dos sujetos los cuales supuestamente se desplazaban en una motocicleta y aparentemente esto sin mediar palabra alguna y por razones que se mantienen en investigación, le habrían disparado en varias ocasiones al ofendido logrando impactarlo en seis de estas y posteriormente huyeron del lugar”, explicó el OIJ.

El OIJ informó que el cuerpo de Mora fue levantado en la escena y trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia respectiva.

Las causas que motivaron el ataque aún están en investigación por parte de las autoridades.