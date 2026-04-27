Hombre muere en el hospital tras balacera en vía pública en Purral

Un hombre de 24 años, identificado con el apellido Morales, falleció la noche del domingo tras resultar herido en medio de una balacera ocurrida en el sector de Los Cuadros, en Purral de Goicoechea.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 11:30 p.m., cuando la víctima se encontraba en vía pública.

“Al parecer este masculino se encontraba en vía pública cuando se dio una balacera y este resultó con múltiples impactos por proyectil de arma de fuego en la espalda y el abdomen”, explicó el OIJ.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta la Clínica de Coronado, donde ingresó en condición crítica; sin embargo, falleció minutos después en la sala de shock.

Según la información médica, el paciente provenía del sector de El Matadero, en Purral, y presentaba varias heridas por arma de fuego al momento de su ingreso.

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso, que permanece bajo investigación por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes buscan esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.