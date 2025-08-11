Un hombre falleció la mañana de este lunes tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacan que abordaron al hombre adulto en el interior de un apartamento en Brasil de Santa Ana, San José.

Las autoridades destacaron que recibieron la alerta a las 9:54 a.m. Al sitio la Cruz Roja movilizó una Unidad Soporte Avanzado.

De momento se desconoce la identidad de la víctima.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes