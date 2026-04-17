Hombre muere electrocutado cuando cortaba ramas en Escazú

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un hombre se encontraba subido a un árbol cortando unas ramas cuando recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte de inmediato, en Guachipelín de Escazú.

Según reporte de la Cruz Roja Costarricense, el accidente se dio a eso de las 10:15 a.m, cuando la víctima, de aproximadamente 50 años, tocó un conductor de alta tensión, lo que le ocasionó la muerte.

Ante esta compleja emergencia, la Benemérita movilizó cinco vehículos de emergencia, entre unidades de rescate, ambulancias de soporte básico y avanzado, así como recursos operativos especializados.