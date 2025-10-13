Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes tras ser atropellado en las cercanías del C3 Cariarí Corporate Center (Real Cariari).

El incidente fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron haber recibido la alerta a las 12:17 a.m.

En esta se reportaba que un hombre fue atropellado por un tráiler. Al llegar a la escena se aborda a un paciente sin signos vitales.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.

De momento, la identidad de la víctima sigue sin ser confirmada.