Un hombre de apellidos Bazán Lazo, de 52 años, falleció la noche de este sábado luego de ser atropellado por un vehículo en el cruce de Los Chiles de Aguas Zarcas, San Carlos, sobre la ruta 250.

El accidente ocurrió cerca de las 7:15 p.m., cuando Bazán se había bajado del bus y se disponía a cruzar la carretera para dirigirse a su casa. En ese momento, fue impactado por un vehículo conducido por un joven de apellido Aguilar, quien lo lanzó varios metros debido al fuerte golpe.

Fotografía: Mariluz Rojas

Los socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero pese a los esfuerzos, declararon fallecido a Bazán en el lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el conductor no contaba con licencia de conducir y el vehículo no estaba al día. No obstante, la prueba de alcoholemia resultó negativa.

Fotografía: Mariluz Rojas

Bazán era vecino de Calle Hernández, muy cerca del sitio del accidente. Horas antes había salido de la clínica de Aguas Zarcas, donde fue atendido por un accidente laboral, y se dirigía de regreso a su vivienda.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las pesquisas para determinar las responsabilidades en este suceso.

Fotografía: Mariluz Rojas

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.