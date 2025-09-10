Un hombre de apellido Villalobos, de nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este miércoles luego de ser atropellado en la Ruta 1, a la altura de San Miguel de Naranjo.

El hecho se registró alrededor de las 12:30 a.m. y fue atendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón.

“De acuerdo a la versión preliminar, el ahora fallecido intentó cruzar la autopista y fue atropellado por un vehículo que circulaba por el sector“, explicó el OIJ.

“El masculino quedó fallecido en el sitio. Al conductor del vehículo le hicieron la alcoholemia y resultó positiva, por lo que de acuerdo con lo coordinado con el Ministerio Público fue detenido y trasladado a las celdas judiciales“, agregó el OIJ.

El conductor detenido es un hombre de apellido Monge, de 44 años, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público.

El cuerpo de Villalobos fue remitido a la Morgue Judicial. El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias que mediaron en el accidente.