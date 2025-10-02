Un hombre murió este jueves tras ser atacado con arma blanca en el barrio María Auxiliadora de Aserrí.

Foto: Jorge Castillo

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Vecinos indicaron que, en apariencia, se trataba de una persona en condición de calle.

Oficiales de la Fuerza Pública y socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar, pero el hombre ya no presentaba signos de vida.

Foto: Jorge Castillo

La escena se encuentra bajo custodia de Fuerza Pública a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las circunstancias del ataque se encuentran bajo investigación.