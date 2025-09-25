Un hombre fue sentenciado a 33 años cárcel por asesinar a un hombre que defendió a su familia de un asalto.

La Fiscalía Adjunta de Desamparados demostró que el imputado de apellido Madrigal fue responsable del homicidio y tentativa de robo.

Es por esto que el Tribunal Penal de la localidad dictara la pena.

Sobre los hechos

“Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre del 2018, en barrio María Auxiliadora, en Desamparados, cuando la víctima, identificada como Gerardo Panigua Panigua, salió de misa, junto a su esposa e hijos.

El Ministerio Público comprobó que la familia hizo unas compras en un supermercado y luego se trasladaba a su casa, cuando fue abordada por dos personas en motocicleta, una de ellas era Madrigal, quien, según demostró la evidencia presentada por el despacho, portaba un arma de fuego.

Los sujetos amenazaron a las víctimas para que entregaran los celulares y, en un momento determinado, el acusado apuntó a uno de los hijos del ofendido. Ante esa situación, Paniagua reaccionó para defenderlo, sin embargo, el hombre le disparó en el pecho.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde falleció producto de la lesión”, destacaron las autoridades.

Mientras la sentencia queda en firme, Madrigal permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de abril del 2026.