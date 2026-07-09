El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un homicidio que se registró la noche del miércoles en el distrito Merced de San José, producto de una riña.

“En apariencia se habría registrado una riña entre dos hombres, siendo que al parecer uno de ellos hirió al otro con un arma blanca a nivel de tórax, dejándolo fallecido en el lugar”, detalló la Policía Judicial.

Tras el hecho, las autoridades judiciales se presentaron al lugar para levantar el cuerpo e identificar a la víctima, sin embargo, este no tenía documento de identificación.