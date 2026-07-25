Hombre más longevo del país recibió regalo del “Chunche”

La presidenta Laura Fernández y Mauricio Montero entregaron regalos a José Flores, el ciudadano más longevo del país con 119 años.

Además, la Presidenta informó que este centenario recibirá un nuevo hogar para él y su familia.

El anuncio se dio durante una visita al hogar del adulto mayor, quien recibió a la mandataria con entusiasmo, confesando que en más de un siglo de vida nunca había conocido personalmente a un presidente de la República.

La futura residencia se construirá a unos 500 metros de su ubicación actual, y se espera que las obras inicien la próxima semana con el respaldo del Banhvi. La decisión responde a que su casa actual no ofrece las condiciones de accesibilidad necesarias para una persona de su avanzada edad.

Esta iniciativa se enmarca en una nueva estrategia gubernamental de atención integral a centenarios.

“La CCSS activó visitadores médicos para que no tengan que ir al hospital o al Ebáis”, afirmó la mandataria.

Fernández se mostró asombrada por la vitalidad de Flores, calificándolo como un hombre “pochotón” por su notable fuerza física.

El exagricultor que se graduó del INA a los 109 años, se mantiene activo: Camina con andadera, juega dominó y disfruta de su pinto con queso cada mañana.

Su nieta y cuidadora, destacó que su abuelo esperaba la llegada de la comitiva desde la madrugada.

El “Chunche” Montero le entregó un obsequio de la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo de sus amores, al igual que el de la presidenta.

Mientras se gestiona su reconocimiento como el hombre más longevo del

mundo ante organismos internacionales, este padre de ocho hijos sigue enfrentando la vida con una sonrisa que sus problemas de audición no pueden borrar.