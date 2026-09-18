Hombre llega herido al Calderón: sujetos le robaron la moto

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un hombre de 36 años tuvo que ser atendido durante la madrugada de este viernes en el Hospital Calderón Guardia luego de resultar herido con arma blanca durante un aparente asalto ocurrido en Salitrillos de Montes de Oca.

El caso quedó en manos de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, el afectado, de apellido Brenes, habría sido víctima de un asalto en el que lo hirieron con arma blanca y posteriormente le sustrajeron su motocicleta.

Recuperan motocicleta

Horas después del aparente asalto, oficiales de la policía administrativa ubicaron la motocicleta que presuntamente había sido sustraída a Brenes.

En el vehículo viajaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos por las autoridades.

Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y establecer su eventual vinculación con el caso.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el presunto asalto.