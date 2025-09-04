Un hombre de apellido Mora fue sentenciado a 36 años de cárcel luego de ser encontrado culpable de 3 delitos de violación en perjuicio de su expareja.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados, luego de que la Fiscalía Adjunta demostrara que era culpable.

Sobre los hechos

“De acuerdo con la prueba aportada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 2020 y el 2022, cuando el imputado y la ofendida estaban separados. Para ese momento, la mujer vivía en Desamparados junto a sus hijos.

La pieza acusatoria detalló que las agresiones sexuales fueron cometidas por Mora cuando llegaba a visitarlos”, destacaron las autoridades.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.