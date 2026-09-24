Hombre intenta cruzar la Ruta 27 y muere atropellado

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre perdió la vida luego de intentar cruzar la Ruta 27 y ser atropellado por un vehículo la noche de este jueves.

La Cruz Roja Costarricense se trasladó al sitio y declararon fallecido al hombre debido a los fuertes golpes en cabeza, extremidades y tórax.

Foto: corresponsal Roger Soto

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantienen en la escena para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Si debe transitar por la zona, se recomienda reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

Con información del corresponsal Roger Soto.

Foto: corresponsal Roger Soto

Carlos Morera, Cruz Roja de Turrucares



