Hombre intenta cruzar la Ruta 27 y muere atropellado

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Un hombre perdió la vida luego de intentar cruzar la Ruta 27 y ser atropellado por un vehículo la noche de este jueves.
La Cruz Roja Costarricense se trasladó al sitio y declararon fallecido al hombre debido a los fuertes golpes en cabeza, extremidades y tórax.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantienen en la escena para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.
Si debe transitar por la zona, se recomienda reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.
Con información del corresponsal Roger Soto.