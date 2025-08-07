Un hombre de apellido Domínguez fue sentenciado a 40 años de prisión tras ser hallado culpable de tentativa de femicidio contra su expareja y tentativa de homicidio en perjuicio de su hija menor de edad.

La condena fue impuesta por el Tribunal Penal de Alajuela, y la Fiscalía de Atenas logró demostrar su responsabilidad en los graves hechos.

Sobre los hechos

El 25 de marzo, Domínguez Lacayo llegó a la propiedad donde residía su expareja en Orotina, donde ella vivía con su madre y padrastro tras haberse separado debido a episodios de violencia.

El incidente escaló cuando la mujer se negó a permitirle revisar su celular. El acusado, según la evidencia, tomó dos cuchillos de cocina y la hirió en una mano y en el cuello.

Ante la intervención de la familia de la víctima para auxiliarla, Domínguez lanzó una estocada contra su propia hija, aunque no logró lesionarla. Posteriormente, se abalanzó contra su expareja e intentó estrangularla.

El padrastro de la mujer logró liberarla del ataque. Inmediatamente, se reportó el hecho al 9-1-1, y Domínguez fue detenido minutos después por oficiales de Fuerza Pública.

La víctima y el imputado mantuvieron una relación de aproximadamente 15 años, durante la cual procrearon dos hijos.

Domínguez deberá permanecer en prisión preventiva a la espera de que la sentencia quede en firme.