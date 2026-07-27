Hombre ingresa a casa donde detuvieron a “Diablo” y publica video en TikTok

Un usuario de TikTok identificado como @rickymolina2025 publicó un video en el que muestra el interior de la vivienda donde, el pasado viernes, fue capturado Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Bernardino de Sarapiquí.

En la grabación, el hombre asegura que ingresó a la propiedad dos días después del enfrentamiento y exhibe los daños que, según indica, dejó el intenso intercambio de disparos entre los agentes judiciales y los ocupantes de la vivienda.

“Me encuentro donde hace tan solo dos días el OIJ agarró a Alejandro Arias Monge, alias ‘Diablo’. Esta casa que está aquí atrás fue donde lo agarraron y donde aproximadamente durante una hora estuvieron ahí el OIJ y los narcotraficantes y sus guardaespaldas, a fuego cruzado”, comenta al inicio del video. Este es el video divulgado por @rickymolina2025 en Tik Tok.

Durante el recorrido, muestra paredes, ventanas, puertas y otras estructuras con múltiples impactos de bala. Además, señala que el inmueble fue completamente registrado por las autoridades durante el allanamiento.

“Todo está desarmado, balaceado, huequeado. Está todo registrado”, afirma mientras enseña el interior de la vivienda.

En las imágenes también se observan colchones abiertos, el cielo raso removido y muebles revisados, lo que, según explica, correspondería a la búsqueda de armas, droga, dinero u otros indicios.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video ocurre cuando el usuario asegura haber encontrado un casquillo de bala dentro de la propiedad y decide llevárselo.

“Me encontré un pequeño recuerdo, este me lo voy a llevar, un casquillo de miles o cientos que pasaron por aquí. Este me lo voy a llevar de recuerdo; el único que he visto, todos los demás los levantaron”, manifestó.

El tiktoker también indicó que, de acuerdo con lo que le comentaron algunos vecinos, las personas que habitaban la vivienda tenían aproximadamente un mes y medio de residir en el lugar.

La vivienda fue escenario del operativo en el que el OIJ capturó a alias “Diablo” y a Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, tras un enfrentamiento armado que se prolongó por cerca de una hora y en el que varios oficiales resultaron heridos.